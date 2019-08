“Spider-Man: Far From Home”: así son las escenas de la versión extendida

Spider-Man no deja de ser noticia. En medio de la incertidumbre en la que se encuentra el héroe arácnido, la empresa Sony decidió realizar un reestreno de Far From Home con escenas extendidas. ¡Solo en Estados Unidos!

Sin embargo, la secuela de Spider-Man no tiene mucho que ofrecer, es por ello que acá te contaremos el material exclusivo que contiene el reestreno de Far From Home.

TRÁILER VERSIÓN EXTENDIDA DE SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

La versión extendida de Spider-Man: Far From Home se centra en la lista de tareas que Peter Parker (Tom Holland) tiene que hacer antes de viajar hacia Europa. Estas imágenes ya fueron vistas en los primeros tráilers, mucho antes que la cinta sea estrenada. Sin embargo, decidieron cortarlas.

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME - RESUMEN COMPLETO DE ESCENAS EXTENDIDAS

El material extendido empieza con Peter y Ned conversando en los pasillos de Midtown High. Ahí, Parker le explica a su amigo que, antes de ir a Europa, detendrá las operaciones de la familia criminal Manfredi. Ned le pregunta si necesita al “tipo de la silla”, a lo que Peter le dice que no.

Después de la escena de acción, nos trasladamos a una especie de Registro Civil donde Peter está esperando en una fila que no avanza. Tras ver que nadie lo está observando, despliega un Spider-dron para habilitar una ventanilla de pasaportes que estaba cerrada.

Otra escena extendida nos muestra a Peter en la tienda del señor Delmar para comprar algunos suministros. Este le pregunta si puede ir al viaje también, sin embargo, el arácnido le comenta que se trata de historias científicas y artísticas.

La siguiente escena extendida de Spider-Man: Far From Home muestra a Peter vendiendo sus figuras de He-Man, ThunderCarts y Star Wars, con el fin de poder comprarle un regalo a MJ. Finalmente, vemos a Spider-Man acabando con la familia Manfredi.