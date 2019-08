My Hero Academia Manga 240: el nacimiento del ‘Frente de Liberación Paranormal’

Todo buen fanático del manga y el anime sabe que My Hero Academia (boku No Hero Academia), es uno de los shonen más vistos semana a semana, todo gracias a la revista Shonen Jump de la editorial Shueisha o también a la web oficial Manga Plus. Su trama poco a poco ha ido evolucionando hasta convertirse en una historia que ha dejado los clásicos clichés de otras franquicias para mostrarnos un nuevo desarrollo.

El día de hoy el manga ha dado inicio a lo que podría ser comienzo de la guerra entre héroes y villanos. Hasta el momento se venía desarrollando un arco en el cual se vio a dos bandos ‘La Liga de Villanos’ y ‘El Ejército de Liberación’, tras llegar a su fin sucedió algo impensable.

Este arco que estuvo centrado en el desarrollo del villano Shigaraki Tomura, concluyó anunciando a este como el sucesor oficial del villano más grande de la historia ‘All for one’.

Ahora en su capítulo 240 se dieron los reportes indicando que tras el enfrentamiento en la ciudad, 20 civiles fallecieron y que los ciudadanos se encargaron de echar fuera a los villanos que comenzaron con todo. Se dice que tras enterarse de lo sucedido un grupo de héroes fueron al rescate pero que ya era demasiado tarde.

Acto seguido se pasa a mostrar a los miembros de la liga de villanos descansando tranquilos en un hotel mientras comen. Luego se dirigen a un ambiente secreto en donde se encuentran reunidas cientos de personas, quienes están ahí para escuchar un mensaje de su líder Re-Destro.

El anuncio que el SEO de Detnerat tenía para todos, era que Shigaraki Tomura tomaría el control de su organización.

Es en ese momento que nace ‘El Frente de Liberación Paranormal’

Tras la reunión con el público, ‘Dr’ se comunica con Shigaraki para informarle de que lo ha reconocido como digno y que desde ahora puede contar con él para lo que necesite, eso incluye a los nomus perfectos, pero antes de esto hay un favor que le piden ¿De qué se tratará?