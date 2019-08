¿Veremos “House of M” en Doctor Strange 2? Mira la referencia al cómic que pocos notaron

¿Será un presagio? ¿Será una referencia? El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) nos ha acostumbrado a colocar varios “easter eggs" en sus diferentes películas y series, como por ejemplo WandaVision y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Ahora que se ha confirmado la presencia de Elizabeth Olsen en su serie y la secuela de Doctor Strange, los fans han empezado a crear teorías sobre el papel que tendría su personaje Wanda Maximoff (Scarlet Witch).

Ambos títulos se revelaron en la San Diego Comic Con 2019, donde Kevin Feige expresó que los acontecimientos de WandaVision afectarán directamente a Doctor Strange in the Multiverse of Mandess. Por otro lado, durante la D23 Expo mostraron el primer art conceptual de la serie.

Wandavision

En la misma exposición de Disney, se revelaron los trajes que usará Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff. A primera vista parecen trajes normales, sin embargo, el que usará en Doctor Strange 2 ha despertado las teorías de todos los fanáticos, quienes lo consideran como un gran “easter egg”.

¿Te llegaste a dar cuenta? Si no es así, te mostramos que la falda de Wanda Maximoff recrea la letra M, la cual hace alusión a uno de las grandes historias de Marvel Cómics. ¿De cuál estamos hablando? House of M.

¿QUÉ ES HOUSE OF M O CASA DE LOS M?

Es un evento cómico de Brian Michael Bendis en 2005, donde se hizo una realidad alternativa donde los mutantes son una especie dominante en la Tierra. Esta nueva realidad nace de Scarlet Witch perdiendo la cabeza, lo que llevó a los X-Men y Avengers discutir sobre su futuro.

En última instancia, deciden matarla, sin embargo no pueden encontrarla. Sólo unos pocos héroes selecos aún recuerdan el mundo que fue. En lugar de ser una minoría, la población de la Tierra ahora es 50% mutantes.

La historia trata de arreglar la realidad, pero termina con Scarlet Withc diciendo “no más mutantes”, restableciendo la realidad de nuevo y originando como resultado que la mayoría de mutantes pierdan sus habilidades.