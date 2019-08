Disney: Benedict Cumberbatch podría ser Hades en live action de Hércules [VIDEO]

Siguiendo su camino por el live action, actualmente Disney está trabajando en sus futuras producciones, las que incluyen varias ediciones en tiempo real de sus clásicos animados.

Este sería el caso de Hércules, cinta que se basará en el largometraje que lanzó en 1997 sobre el héroe griego. Con el paso de las semanas, se están dando a conocer más información del proyecto y sobre todo qué actores podrían ser parte de esta nueva historia.

El portal We Got This Covered reveló tiempo atrás que el actor Alexander Skarsgard está en conversaciones para darle la vida a Hércules, pero ahora, se indicó quién podría ser su némesis, el malvado Hades.

En 1997, James Woods prestó su voz al memorable demonio de pelo en llamas, ahora, todo indica que quien podría estar detrás del papel sería Benedict Cumberbatch, famoso entre los fanáticos de Marvel por darle vida a Doctor Strange.

La web indica que si bien su inclusión al proyecto no ha sido confirmada, si forma parte de la lista de deseos del estudio para el papel del villano.

Como se recuerda, la versión animada de Hércules contó con las voces de Tate Donovan como el semi dios -Ricky Martin hizo lo propio en la versión para Latinoamérica-; Susan Egan como Megara; Danny DeVito como Phil y James Woods se encargó de ponerle voz a Hades.