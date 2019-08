De “It” a “The Flash”, director Andy Muschietti hará la película del “Velocista Escarlata”

Cuando se estrenó en 2017, IT batió todos los récords posibles y se convirtió en un éxito rotundo. Dos años después, llegará la secuela IT: Chapter Two con expectativas muy altas. Sin duda alguna, el trabajo de Andy Muschietti viene siendo del agrado de Warner Bros.

Es por ello que la compañía ha decidido darle un nuevo trabajo al director, uno que ha estado siendo postergado durante mucho tiempo, The Flash.

El director de IT: Chapter Two ha confirmado, por medio de una entrevista para Fandango, que realizará la cinta en solitario del “Velocista Escarlata”.

Andy Muschietti confirmó esto con un rotundo “sí”. Incluso, se atrevió a declarar los motivos que vio para poder realizar The Flash, “lo que me cautivó acerca de ‘The Flash’ es el drama humano en él. Los sentimientos y las emociones humanas que juegan en el drama.

También va a ser divertido. No puedo prometer que habrá horror, realmente, pero es una hermosa historia humana", fueron las palabras de Muschietti. Sin duda alguna, no será una película de terror.

The Flash ha sido una de las producciones más postergadas de Warner Bros, incluso se corrió el rumor que Ezra Miller dejaría el papel. Sin embargo, llegaron a confirmar esto, incluso se supo que Christina Hodson (Bumbleblee, Birds of Prey) realizará el guión.

La última cinta en solitario del “Velocista Escarlata” fue la animada Flashpoint, estrenada en 2011. En ese filme, Barry Allen usa su velocidad para retroceder en el tiempo, evitando el asesinato de su madre y cambiando el curso del tiempo y alterando el universo DC.

