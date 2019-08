Netflix: Marianne, la inquietante serie de terror que busca hacernos olvidar ‘La maldición de Hill House’

Mientras fans esperan la temporada 2 de ‘La maldición de Hill House’, Netflix no tiene tiempo que perder y ya ha lanzado el primer tráiler de su serie francesa de terror ‘Marianne’.

La ficción sigue la historia de una escritora que comienza a sospechar que los personaje de las novelas de terror que escribe podrían ser reales.

Tráiler oficial de Marianne

Creada por Samuel Bodin y protagonizada por Victoire Du Bois (Call me by your name), Lucie Boujenah (20 años de diferencia), Alban Lenoir (La intervención) y Tiphaine Daviot (Zone Blanche), entre otros, 'Marianne’ se desarrolla en un pequeño pueblo al que justamente la protagonista llega para enfrentarse a los demonios del pasado que inspiraron sus relatos, personificados bajo la forma de una terrorífica anciana.

La serie se estrenará en Netflix el próximo 13 de septiembre.