My Hero Academia: Heroes Rising: revelan nuevo tráiler de la película [VIDEO]

Hace unas semanas Toho Animation lanzó el primer adelanto de la próxima película llamada “My Hero Academia Heroes: Rising”, que según informaron se estrenará el 20 de diciembre en Japón.

Ahora gracias a la cuenta oficial de la cinta, se puede apreciar un nuevo teaser que muestra un poco más del villano Nine, quien se creó a raíz de que All Might tuviera que abandonar su papel como Símbolo de la Paz, involucrando a Deku, Bakugo, Ochaco, Todoroki y el resto de miembros de la Clase A, que no descansarán hasta derrotarlo y traer la calma nuevamente.

El autor del manga, Kōhei Horikoshi, comentó recientemente que la historia de esta nueva película es una trama que se planteó como final de la serie, por lo que promete mucho drama, mucha acción y, sobre todo, mucho corazón.

Mientras se espera con ansias el nuevo film, ya no falta mucho para la cuarta temporada de “My Hero Academia”, que llegará el 12 de octubre de 2019 y se enfocará en el arco de las pasantías escolares.