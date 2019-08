My Hero Academia y Los Jóvenes Titanes juntos en un épico crossover

A pesar de aún no estar en emisión, My Hero Academia (Boku No Hero Academia), sigue siendo una de las franquicias manga y anime más querida por los fanáticos. Recientemente llegó a la impresionante conclusión en uno de sus arcos más relevantes hasta el momento y su nueva temporada está pronta a ser estrenada en el mes de octubre.

Tanto es el éxito que viene teniendo My Hero Academia, que los fanáticos no dejan de realizar geniales fanarts que invitan a todos a imaginar lo que hubiese sucedido si los protagonistas de la clase 1-A hubieran formado parte de un universo diferente. Esto es lo que un joven artista en internet mostró a través de su arte, fusionando dos series que son tan parecidas y diferentes a la vez.

Cuando se habla de héroes adolescentes, sin duda alguna se nos vienen a la mente muchos nombres, pero los más icónicos son aquellos que están bajo la bandera de DC Comics, los ‘Teen Titans’, o también conocidos como ‘Los Jóvenes Titanes’. Por eso no es raro que se realicen comparaciones entre ambos grupos de héroes.

El usuario identificado como RValt17 en Reddit, compartió un impresionante fanart que nos deja ver a Midoriya y sus amigos de la clase 1-A con los recordados trajes de los héroes de DC Comics.

En el dibujo se puede ver a Deku como Robin, Ochako como StarFire, Iida Tenya como Cyborg, tsuyu como Beast Girl y a Toru como Raven, todos listos para ir a combatir a cuanto villano se les ponga en frente.