Thor Love and Thunder: Natalie Portman reemplazaría a Chris Hemsworth después de la película

Durante la San Diego Comic Con, Taika Waititi realizó un anuncio que sorprendió a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), el regreso de Jane Foster como She - Thor.

Es así que veremos a Natalie Portman levantando el Mjolnir para convertirse en la nueva Diosa del Trueno y los seguidores de Marvel desean como se hará la transformación.

Sin embargo, según comentó el portal web We Got This Covered, el personaje de She - Thor no será algo provisional.

Por el contrario, en Marvel Studios planean que Natalie Portman tome la posta del superhéroe interpretado por Chris Hemsworth.

Thor: Love and thunder

Esto ocurriría después de la película Thor: Love and Thunder, en donde el hijo de Odín le pasaría el mando a Jane Foster para poder retirarse y con ello dejaría la posibilidad que regrese en cualquier momento.

Este regreso está planeado por Marvel Studios, para así no poder matar al personaje y que su retorno sea algo que impresione a los fanáticos del UCM.

No solo eso, ya que en la página web también se menciona que She-Thor podría ser parte de otros grupos nuevos como los New Avengers y A - Force.

Solo queda esperar el estreno de Thor: Love and Thunder el próximo 3 de noviembre para saber si lo que se informó en We Got This Covered es cierto.