It: Capítulo 2: ¿Preparado? Director busca juntar las dos películas y crear versión de 6 horas

Empezaron las promociones para It: Capítulo 2, cinta que debería concluir la aventura de Pennywise en la pantalla grande, pero las últimas declaraciones del director podrían hacer pensar lo contrario.

Andy Muschietti al parecer estaría por tener otro proyecto relacionado al mundo It, y es que en una entrevista con CinemaBlend, reveló que está considerando la idea de reunir en una sola cinta la primera del 2017 como “It Chapter Two” de 2019. “Serían 390 minutos increíbles”, manifestó.

“Esto es solo una expresión de deseo, por supuesto. El supercut es algo que aún no se ha presentado, pero está latente como una idea”, dijo el intérprete. “Tenemos que hablar de eso. Pero definitivamente quiero hacerlo con material que nadie ha visto. Pero también cosas nuevas, material nuevo, probablemente serían alrededor de seis horas y media".

Muschietti adicionó que un supercut combinaría perfectamente ambas películas y que unificaría la narración de la novela de terror de Stephen King.

Tengamos en cuenta que King escribió “It” utilizando una estructura de historia no lineal y que nos presenta al club de los perdedores como adultos y niños a la vez.

En cambio las películas de Muschietti cuentan la trama cronológicamente, siendo la del 2017 la que se centra en los protagonistas cuando eran niños y el “Capítulo dos” retoma la historia más de dos décadas después, pero ahora con los chicos adultos. El cineasta informó que los flashbacks han sido incluidos en “It: Chapter Two”.