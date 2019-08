Dr. Stone 1x09 EN VIVO: entérate dónde y a qué hora ver el capítulo 9 [VIDEO]

La primera temporada de Dr. Stone ha dado inicio a su arco más importante. Los miles de seguidores de este anime están a la expectativa del nuevo capítulo para no perderse de los nuevos y alocados inventos de Senku junto al reino de la ciencia, se adentran cada vez más en nuevas aventuras

En esta nota te podrás enterar de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x08.

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x09?

El episodio 9 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 30 de agosto de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x09 en América Latina: 30 de agosto online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x09 en Estados Unidos: 30 de agosto online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x09 en Japón: 30 de agosto por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x09?

El capítulo 9 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

- Episodio 7 - The whereabouts of two million years - El paradero de dos millones de años

- Epidosio 8 - Stone Road - Camino de piedra

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x08?

Luego de su enfrentamiento con Chrome, Senku está decidido a hacer que la aldea se una a él para revivir a todas las personas petrificadas en el mundo, pero para esto deberá ganar la confianza de todos. Lo primero que buscan hacer es crear un antibiótico para curar a la sacerdotisa de la aldea, por lo que emprenden la búsqueda de uno de los materiales necesarios, el hierro.

Para poder usarlo, se indica que es necesario alcanzar una temperatura altísima, pero entre tan solo 4 personas no es fácil conseguir esto, es hora de reclutar más personas para el reino de la ciencia. Se encarga a la joven Suika el averiguar qué es lo que los aldeanos quieren, y así complacerlos.

Tras una pequeña investigación, se descubre que lo que más desea la gente es probar comida nueva. Con los conocimientos culinarios que tiene, Senku propone crear un nuevo tipo de comida en el mundo de piedra, buscan los ingredientes necesarios y los mezclan para dar vida a el ya conocido plato japonés, el Ramen.

¿Qué pasará en Dr. Stone 1x09?

Tras haber quedado encantados con el sabor del ramen, Senku revela sus verdaderos planes, todos los que comieron del delicioso platillo tendrán que ayudar en la fábrica de hierro. Entonces cuando todo parece estar bien, aparece uno de los subordinados de Tsukasa ¿Qué es lo que trama?

Mira aquí el tráiler del nuevo capítulo