Joker: director confiesa que no les gustan las películas de superhéroes porque son ‘ruidosas’

Catalogado como uno de los proyectos más esperados en el año, Joker, de Todd Phillips, tiene a los fans más ansiosos que por cualquier otra película de algún personaje de DC Cómics.

Si bien esta es una visión que adapta libremente la historia del enemigo de Batman, entre los aficionados al cine de superhéroes ya se cuenta los días para ver su aparición en la pantalla grande. Sin embargo, una reciente declaración de Phillips, podría dividir al fandom del Joker.

El director conversó con The Angeles Times y reveló que no es un gran fanático del subgénero cinematográfico de superhéroes. “Me han ofrecido algunas a lo largo de los años y mi respuesta siempre fue: no veo esas películas, no es porque no piense que son cool. Es que, francamente, siempre son muy ruidosas. Nunca fue algo que imaginé hacer”, comentó.

Joker: tráiler oficial

Durante su encuentro con Phillips en Burbank, California, el medio también le preguntó sobre el origen del proyecto, el cual está, en palabras del cineasta, alejada totalmente a los cómics de DC.

“Fue como, ‘hagamos una inmersión profunda en uno de estos tipos de una manera real’. Nadie va a volar. Ningún edificio se va a derrumbar. Simplemente va a estar en el suelo, por así decirlo”, explicó.

Joker, de Todd Phillips, llegará a las salas de cine el próximo 4 de octubre.