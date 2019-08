El Exorcista: ¡De miedo! datos curiosos de la icónica película de terror

Si se menciona a una de las películas clásicas de terror que quedó en el recuerdo de todos es sin duda, “El Exorcista”, que causó pánico y miedo no solo en aquella época, sino hasta ahora y ningún remake ha podido superar a la versión original.

La cinta se estrenó en 1973 y fue dirigida por William Friedkin, quien se basó en un guion de la novela homónima de William Peter Blatty. Los actores de reparto fueron Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair y Max Von Sydow.

El Exorcista

La historia abarca la posesión diabólica que sufrió una niña de tan solo 12 años, Regan MacNeil, quien fue sometida a un exorcismo por parte de un cura. La película fue nominada a 10 premios Oscar y llegó a ganar solo 2.

Pero no todo es color de rosa, el film ha guardado muchos misterios y en esta nota, anunciamos cuáles fueron.

El Exorcista

1. Ellen Burstyn, que interpretó a la madre de Regan en una escena es empujada por su hija y el arnés que la sostenía se soltó causándole una grave caída y lastimando su coxis, incluso el grito de la actriz fue incluido en la cinta.

2. Otro de los oscuros casos, fue que los actores de la película Jack MacGowran y Vasilik Maliaros murieron en extrañas circunstancias antes de que se estrenara la cinta.

3. Tampoco se explicó acerca de un incendio donde murieron tres personajes y un guardia de seguridad en el set de grabación.

4. Cuando "El exorcista" se estrenó en el teatro, ocurrieron varias atrocidades, entre ellas, se encontró a la actriz que hacía de niña poseída, muerta llena de vómito, sin ninguna explicación del caso.

5. En la escena donde regan gira su cabeza, se hizo a una muñeca de latex a tamaño natural que era controlada a control remoto.

6. Linda Blair sufrió una lesión en la espalda cuando un pedazo de la decoración se rompió cuando ella se lanzó encima de la cama.

7. Para que la cama tuviera esos movimientos tan fuertes, se tuvieron que construir en tres modelos diferentes para que se lograra esos efectos.

8. El padre Dyer, que fue interpretado por el actor William O'Malley, era un sacerdote real que dictaba clases en la Universidad de Fordham.

9. Cuando se rodó la cinta, tuvieron que refrigerar el dormitorio de Regan para conservar el vaho del aliento de los actores en escena. La protagonista afrimó que no podía soportar el frío.

10. Lo más escalofriante es que el padre O’Malley le dijo a sus alumnos que la película fue 80% real, siendo las distinciones que el caso le ocurrió a un muchacho y no una niña, la posesión ocurrió en Georgetown y no en Maryland, por último agregó que el vómito no era verde. Todo lo demás ocurrió de verdad, según mencionó el sacerdote.