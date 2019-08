Fans contrariados por el ingreso de Taika Waititi en Suicide Squad 2

Suicide Squad 2 de DC Comics podría ser una película para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Según informa el portal web Deadline, el director de Thor: Ragnarok, Taika Waititi, está en conversaciones para unirse al elenco de ‘The Suicide Squad’ realizado por James Gunn.

A pesar que no se sabe qué papel podría interpretar Waititi, aunque se crea que sea un personaje hecho por CGI como el de Korg en Thor: Ragnarok.

Además, también se supo que la filmación de ‘The Suicide Squad’ comenzará en las próximas semanas, lo que indica que la confirmación del elenco está programada para el 11 de septiembre y la producción comenzará oficialmente el 23 de septiembre.

Esta noticia llega poco después de que Nathan Fillion también haya firmado para Un papel desconocido .El actor y Waititi se unirán a un elenco que incluye actores que regresan como Margot Robbie (Harley Quinn) , Viola Davis (Amanda Waller) y Boomerang (Jai Courtney), así como los recién llegados Dave Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher ) y Steve Agee (Rey Tiburón).

Sin embargo el Deadshot de Will Smith no volverá para la secuela, aunque inicialmente había rumores que decián que Idris Elba asumiría ese papel, pero luego se confirmó que Elba interpretará a un personaje diferente y aún no revelado. The Suicide Squad se estrenará en los cines el 6 de agosto de 2021.