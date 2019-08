Star Wars: ¿Rey es una Sith? conoce el significado del último tráiler

El segundo tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker, se estrenó en la D23 y la gran pregunta que se hace los fanáticos de la historia creada por George Lucas es si Rey se pasó al lado oscuro.

Esta interrogante surgió debido a una imagen en dónde se ve a la joven Jedi vestida con una túnica negra y portando un doble sable de luz rojo.

En un principio, los seguidores de la saga galáctica creyeron que podría formar parte de un engaño, algo que Disney ha hecho en tráilers de otras producciones, aunque la vestimenta y el arma láser hace suponer que Rey se ha pasado al lado oscuro de forma definitiva.

Tráiler de Star Wars: The Rise of Skywalker

¿Esto es cierto? Daisy Ridley, la actriz que interpreta a la protagonista de la nueva trilogía habló en el panel de la D23, sobre como fue convivir con dos lados de la fuerza en la novena película de Star Wars.

“Ha sido genial. También creo, extrañamente, que ha sido la cosa más humana que he hecho porque todos luchamos. Todos tenemos esas cosas en la vida donde una cosa me empuja de una manera y una cosa me empuja a la otra. ¿Cuál será este nuevo camino y cómo terminaré? Es muy divertido hacer ese papel por eso”.

¿Por qué Rey se pasó el lado oscuro?

Lamentablemente con estas declaraciones se confirma que el personaje se dejó seducir por el lado oscuro, lo que la llevaría a ser una Sith al igual que Darth Vader y Kylo Ren

Sin embargo, aún existen múltiples teorías sobre como es que Rey escogería el camino oscuro de la fuerza. Una de ellas es que Palpatine o Darth Sidious es el que sedujo a la joven para que deje de ser una Jedi.

Pero la teoría más descabellada es que luego que ella sea una Sith, el único que podría pararla sería Kylo Ren, lo que sería la reivindicación del apellido Skywalker.

¿Acaso Ben Solo será el elegido de la conocida profecía Jedi? esta quizá sería uno de los finales que millones de fanáticos de Star Wars están esperando.

Solo queda esperar hasta el 13 de diciembre de 2019 pasa saber todas las repuestas y saber el desenlace de la ‘Saga de los Skywalker’.

Escúchanos todos los lunes en Vértigo el Podcast de cine y series de La República

En este episodio hablamos sobre el tráiler de Star Wars: Episodio IX, la traición de Tom Holland y el final de temporada de Pokémon.