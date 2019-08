Dragon Ball Super: Broly: One Piece a punto de quitarle el trono de la más taquillera de Japón

Pelea de pesos pesados. One Piece está celebrando su aniversario 20 este año, y Toei Animation no escatimó en las festividades.

El anime no solo festeja esta fecha con el debut del arco de Wano, sino también ha presentado una nueva película para el gusto de los fans. One Piece: Stampede no solo se ha ganado la atención de los espectadores nipones, sino estaría por quitarle el trono de la más taquillera a Dragon Ball Super: Broly

El pasado 9 de agosto llegó a las salas de cine de Japón “One Piece: Stampede”, y las semanas que está en cartelera viene acumulando casi $ 31 millones de dólares.

One Piece: Stampede: tráiler oficial

Sin miras a salir de exhibición, fanáticos ya han empezado a comparar su rendimiento con el que tuvo tiempo atrás Dragon Ball Super: Broly.

De acuerdo al portal nipon Mantan Web, el total nacional de la película de Goku alcanzó un límite de $ 34.6 millones, monto que podría ser superado en los próximos días por Monkey D. Luffy y compañía.

One Piece: Stampede: sinopsis oficial

Luffy y el resto de la banda reciben una invitación para el Festival de los Piratas de su anfitrión Buena Festa. Todos aceptan y se dirigen a la cita. Cuando llegan, encuentran un lugar lleno de pabellones glamurosos y muchos piratas, incluidos los de la Peor Generación. El lugar es electrizante”.