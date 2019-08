¡Para no creer! Disney+ contará con las 30 temporadas de Los Simpson

Disney+, la nueva plataforma de streaming de la compañía del ratón, llegará este año a Estados Unidos y en 2021 a Latinoamérica.

Según se anunció en la D23, el contenido con el que contará el servicio será exclusivo. Sin embargo, una de las preocupaciones es sobre las producciones que habrá en Fox.

Después de la millonaria compra de Fox por parte de Disney, se sabe que la mayoría de películas o series estarán dentro de la plataforma.

Una de las series más aclamadas por el público son Los Simpsons, se confirmó que la familia amarilla estará en Disney+.

El anuncio se realizó en la D23, donde se confirmó que contarán con las 30 temporadas desde el 12 de noviembre, fecha en la que se lanzará Disney+ en Estados Unidos.

No solo eso, ya que también habrán series originales como High School Musical: The Musical: The Series, Monsters at Work (basada en Monsters, Inc.) o una serie de Star Wars basada en el personaje de Diego Luna en Rogue One: A Star Wars Story.

¿Quiénes son Los Simpson?

La serie de animación estadounidense fue creada por Matt Groening y es una sátira de la sociedad norteamericana que cuenta la vida y el día a día de una familia de clase media de ese país (cuyos miembros son Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson) que vive en el pueblo ficticio llamado Springfield.

Mejores momentos de Los Simpson