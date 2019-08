Chuck Norris vs. Bruce Lee: revive la icónica pelea de los 70 en “El regreso del dragón” [VIDEO]

Los amantes de las artes marciales conservan en su memoria aquella espectacular pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris, excampeón mundial estadounidense de karate y estrella de diferentes películas y series de acción.

Si hacemos memoria, recordaremos que este encuentro se llevó a cabo entre estos dos pesos pesados en 1972 en el Coliseo Romano para la película El regreso del dragón (Way of the Dragon).

En la cinta, Bruce Lee le da vida a Tang Lung, un campesino que llega a Roma para ayudar a Chen Ching-Hua (Nora Miao) en la atención en un restaurante. Con el transcurso de las escenas, el negocio es amenazado por la mafia local que pretende controlar el establecimiento.

Con esta amenaza latente, el personal del local sufre varios ataques violentos que terminan con la llegada de un asesino llamado Colt (Chuck Norris), quien reta a Tang Lung a una pelea a muerte en el Coliseo Romano.

El regreso del Dragón: Chuck Norris vs. Bruce Lee

Si bien Colt comenzó la pelea con una fuerza superior, Tang aplicó diversas técnicas de artes marciales y finalmente se impuso ante su oponente. El estadounidense fue derrotado y muerto en combate.

Con una duración de casi 10 minutos, este histórico encuentro mano a mano, en el que Bruce Lee salió triunfador, no es solo uno de los más famosos entre los fanáticos de ambas estrellas, sino uno de los más recordados en el cine de acción.