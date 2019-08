Tenki no Ko: Japoneses nominan a film para los premios Oscar

Miles de fanáticos del anime terminaron conmovidos luego de ver el éxito cinematográfico de Makoto shinkai, que llevó por nombre ‘Kimi no Na wa’ (Your Name). Ahora es otra película la que se ha robado la atención de todo el mundo.

¿Llegará a ganar algún premio? La Japan Film Makers Association ha dado a conocer el nombre de la cinta que esperan los represente en la próxima entrega de los Oscars para la categoría de Mejor Película Internacional.

El film animado que ha sido seleccionado en esta ocasión es uno de los últimos éxitos del director japonés Makoto Shinkai, ‘Tenki no Ko’ o también conocido como ‘Weathering With You’, que se estrenó en los cines el pasado 19 de julio.

Esta no sería la primera vez que una película japonesa participa en los Oscars, ya que en ocasiones pasadas otras cintas como ‘PomPoko’ e incluso ‘La Princesa Mononoke’ han estado nominadas también. Esta será la segunda oportunidad que se le da a Makoto Shinkai de competir por la tan anhelada estatuilla dorada.

Luego de su estreno en cines Tenki no Ko consiguió vender un total de siete millones y medio de entradas durante sus primeros 30 días. Lo que la llevó a superar por mucho a su antecesora ‘Kimi no Nawa’.

Tenki no Ko

La película nos cuenta la historia de Hodaka, un estudiante de preparatoria que un día decide huir de su hogar ubicado en una isla y viaja hasta Tokio, pero que por cosas de destino termina perdiendo todo el dinero que había preparado. Sus días pasan de forma triste hasta que consigue un trabajo como escritor para una revista.

Tras comenzar en este nuevo trabajo, Hodaka se da cuenta que el mal tiempo no cambia y que los días continúan siendo lluviosos. Esto se mantiene así hasta que conoce a una chica de nombre Hina, quien vive con su hermano menor y que además tiene el poder para detener la lluvia y despejar el cielo.