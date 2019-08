Rápidos y Furiosos 9: ¿Brian O’Conner regresa a la saga? Vin Diesel sube curiosa fotografía

La exitosa franquicia Rápidos y Furiosos no para. Hace unas semanas se confirmó gracias al Instagram de Vin Diesel, sin embargo, una nueva publicación del actor ha encendido las esperanzas de los fanáticos de la saga Fast and Furious.

¿De qué se trata? El regreso de uno de los personajes más entrañables. El actor Vin Diesel, quien interpreta a Dominic Toreto en Rápidos y Furiosos, compartió una fotografía donde aparece él y Cody Walker, hermano del fallecido Paul Walker.

A continuación podrás ver la publicación de Vin Diesel.

RYF

“Ocurre algo especial cada vez que Cody viene a visitar el rodaje... ¡Siempre haciendo que Pablo se sienta orgulloso! Todo amor. Siempre”, se puede leer en la descripción que realizó Vin Diesel. Recordemos que el actor Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2013, sin llegar a finalizar de grabar Rápidos y Furiosos 7.

En ese entonces, la producción decidió usar a Cody, quien tiene un gran parecido con su hermano, para así dar por culminada la historia de Brian O’Conner. ¿Volverán a usar a Cody para traer de vuelta a Brian en la novena entrega? Aún todo es un misterio.

Rápidos y Furiosos 9 ya se encuentra en grabaciones y, hasta el momento, se sabe que Mia (la hermana de Toretto), quien fue pareja de Brian, ha regresado. La última vez que supimos de ella fue en Fast and Furious 8. Incluso el director de esta entrega, F. Gary Gray, afirmó que pensaban en traer de vuelta a O’Conner.

Solo queda esperar, pues Rápidos y Furiosos 9 llegará a las sales de cine el 22 de mayo de 2020.

¿Cómo se llama la primera película de Rápido y Furioso?

The Fast and the Furious (titulada: A todo gas en España y Rápido y furioso en Hispanoamérica) es una película de acción estadounidense de 2001 dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Jordana Brewster. Es la primera entrega de la saga The Fast and the Furious.