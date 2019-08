Pokemon Sun & Moon: conoce aquí los nombres y horarios de los último capítulos

Pokemon está pasando por un buen momento, su temporada actual ‘Sun & Moon’ que está ambientada en la zona de Alola lleva hasta el momento 136 capítulos y se ha dado a conocer que tras el estreno del 137 se realizará un gran anuncio para todos los fanáticos del anime.

Aún faltando una semana para conocerse nueva información sobre el futuro que le depara a Pokemon, se ha filtrado a través de las redes sociales una lista con lo que serían los últimos capítulos de esta temporada junto con los nombres de cada uno.

Pokemon

La lista de capítulos es la siguiente:

- Pokémon S&M capítulo 139 - Alola Victory! The strongest Z move! - Victoria Alola ¡El movimiento Z más fuerte! (septiembre 15)

- Pokémon S&M capítulo 140 - Rematch Royal Mask! The Fierce Evolution! - ¡Vuelve a enfrentarte a Royal Mask! ¡La evolución feroz! (septiembre 22)

- Pokémon S&M capítulo 141 - Heres come Melmetal! Zoroark and Magearna alliance! - ¡Aquí viene Melmetal! ¡Alianza Zoroark y Magearna! (septiembre 29)

- Pokémon S&M capítulo 142 - Emotive reunion! Dad is comeback! - ¡Emotivo reencuentro! ¡Papá está de regreso! (septiembre 29)

- Pokémon S&M capítulo 143 - Galar Region? The invitation of Mr. Rose - ¿Región Galar? La invitación del señor Rose (octubre 6)

- Pokémon S&M capítulo 144 - A Great Pokemon Trainer! Lillie’s hardest decision! - ¡Un gran entrenador Pokémon! ¡La decisión más difícil de Lillie! (octubre 13)

- Pokémon S&M capítulo 145 - Alola! Our friendship is warm as the sun and bright as the moon! - ¡Alola! ¡Nuestra amistad es cálida como el sol y brillante como la luna! (octubre 20)

- Pokémon S&M capítulo 146 - All is fine! a meeting that exceeds time and space! - ¡Todo está bien! ¡Una reunión que traspasa el tiempo y el espacio! (octubre 27)

- Pokémon S&M capítulo 147 - Pokemon Master! Top Coordinator! Our dream is still alive! - ¡Maestro Pokemon! ¡Coordinador superior! ¡Nuestro sueño aún está vivo! (noviembre 3)