Marvel: todos los actores y personajes de las películas y series de la Fase 4

Durante la San Diego Comic Con 2019, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló las series y películas que conformarán la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

En la D23 Expo, aparecieron los primeros teasers de algunas cintas, algunos elencos confirmados y la inclusión de tres nuevas series que se estrenarán en la plataforma Disney+, She-Hulk, Ms. Marvel y Moon Knight.

En la siguiente nota encontrarás absolutamente todas las películas y series ordenadas, así como los actores y personajes que realizarán. Sin más, te presentamos la Fase 4 de Marvel.

BLACK WIDOW

La cinta en solitario de Scarlett Johansson llegará a las salas el próximo 01 de mayo de 2020 y tiene, entre sus principales figuras al popular Hopper de Stranger Things, David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Rachel Weisz (Melina/Iron Maiden).

Florence Pugh interpretará a otra viuda negra (Yelena Belova), O.T. Fagbenle (Mason) y Ray Winstone en un papel aún desconocido.

¡BOOM! Póster oficial de 'BLACK WIDOW' en la D23. pic.twitter.com/W8o6XsycmS — 𐋀 QuidVacuo #D23 𐋀 (@QuidVacuo_) August 25, 2019

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

La serie se estrenará en la plataforma streaming Disney+ en otoño de 2020, nos narrará la continuación de Falcon siendo el nuevo Capitán América, junto a su compañero, Winter Soldier. Anthony Mackie regresa como Sam Wilson (Falcon) y Sebastian Stan como Bucky Barnes (Soldado de Invierno).

Emily VanCamp vuelve al UCM con su papel de Sharon Carter, Daniel Brühl será Helmut Zemo (Barón Zemo), mientras que Wyatt Russell será el antagonista John Walker (US Agent).

¡OJO! Primer póster oficial de 'FALCON AND THE WINTER SOLDIER' pic.twitter.com/Vy2wzLjC3V — 𐋀 QuidVacuo #D23 𐋀 (@QuidVacuo_) August 25, 2019

THE ETERNALS

Dirigida por Chloé Zhao, la segunda cinta de la Fase 4 de Marvel nos mostrará a los primeros seres cósmicos, quienes llegarán a los cines el próximo 6 de noviembre de 2020. Entre el elenco destacan Angelina Jolie como Thena y Richard Madden como Ikaris.

Salma Hayek interpretará a Ajak, Kumail Nanjiani será Kingo, Lauren Ridloff hará de Makkari, Brian Tyree Henry es Phastos, Lia McHugh el pequeño Sprite, Dong-seok Ma será Gilgamesh, Gemma Chan será Sersi, Barry Keoghan el villano Druig y finalmente, Kit Harington será Dane Whitman o Black Knight.

Los Eternos en el panel de hoy #QuiD23 pic.twitter.com/PsK5FEaJRv — 𐋀 QuidVacuo #D23 𐋀 (@QuidVacuo_) August 25, 2019

SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS

El maestro del Kung Fu está bajo la dirección de Destin Daniel Cretton y se estrenará el próximo 12 de febrero de 2021. Simu Liu será Shang-Chi, mientras que Tony Leung Chiu Wai será El Madarin, el némesis de esta película asiática.

La película de Marvel Studios 'SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS' rodará también algunas escenas en Hong Kong y Vietnam. pic.twitter.com/Owktg33lB0 — 𐋀 QuidVacuo #D23 𐋀 (@QuidVacuo_) August 23, 2019

WANDAVISION

Una serie más que se estrenará bajo la plataforma de Disney+ con fecha de estreno en primavera de 2021. Elizabeth Olsen y Paul Bettany regresan en sus papeles de Wanda Maximoff (Scarlett Witch) y Vision, respectivamente.

A ellos se suman nuevos nombres como por ejemplo Teyonah Parris (Monica Rambeau), Kat Dennings (Darcy Lewis), Randall Park (Jimmy Woo) y Kathryn Hahn, quien será la vecina de Wanda.

LOKI

Tom Hiddleston regresa como Loki, el Dios de las Mentiras, en su propia serie a estrenarse en primavera de 2021.

Los logos de Loki representan totalmente la locura del personaje. #QuiD23 pic.twitter.com/bkrZ4yFMG7 — 𐋀 QuidVacuo #D23 𐋀 (@QuidVacuo_) August 23, 2019

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

La secuela del maestro de las artes místicas llegará a los cines el 7 de mayo de 2021 y será la primera película de terror del UCM. Benedict Cumberbatch regresa como Stephen Strange (Doctor Strange), mientras que Elizabeth Olsen será Wanda Maximoff.

Junto a ellos se suman Benedict Wong (Wong) y Rachel McAdams (Christine Palmer).

Este es el mural de Marvel Studios por la FASE 4. Black Widow,Hawkeye, Loki, Bucky,Falcon, Doctor Strange, Valkiria, los 10 anillos, Thor, Visión, y creó Celestiales pic.twitter.com/zmKwqHnHGh — MarvelFlix#D23 (@MarvelFlix) August 23, 2019

WHAT IFF.. ?

La primera serie animada de Disney+ llegará en verano de 2021, donde nos mostrará cosas interesantes que nunca pasaron en el UCM, como por ejemplo a Peggy Carter siendo Captain Britania; T’Challa siendo StarLord y al Captain America Zombie.

HAWKEYE

La serie de Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye) llegará en otoño de 2021.

THOR: LOVE AND THUNDER

La tercera entrega del Dios del Trueno no solo marcará el regreso de Chris Hemsworth (Thor) y Tessa Thompson (Valquiria), sino la participación de Natalie Portman como Mighty Thor. En esta película, que llegará el 5 de noviembre de 2021, veremos a Jane Foster siendo una Diosa del Trueno.

Taika Waititi convenció a Natalie Portman para #ThorLoveandThunder diciéndole que era algo nuevo y diferente:



"Creo que el que ella regrese a ese personaje pero de una forma completamente nueva, realmente le interesaría a cualquiera."https://t.co/9VHMQbbkHM — Blog de Superhéroes 💥 (@blogsuperheroes) August 24, 2019

Por último tenemos tres nuevas series que se estrenarán en Disney+, Ms. Marvel, Moon Knight y She-Hulk. De estas no hay mucha información, por lo que habrá que esperar.