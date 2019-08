¡De Westeros al UCM! Kit Harington se suma al Universo Cinematográfico de Marvel

¡Sorpresa en el mundo Marvel y Westeros! Uno de los actores más representativos de Game of Thrones se acaba de unir al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). ¿De quién estamos hablando? Kit Harington o el popular Jon Snow.

Según el medio Deadline, el legítimo rey de los Siete Reinos estará bajo las órdenes de Marvel y aparecerá en la Fase 4 del UCM. Por ahora no hay rastros algunos sobre qué papel podría interpretar, tampoco en qué película o serie aparecería.

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel arrancará el próximo año, precisamente el 1 de mayo con el estreno de Black Widow, por lo que en esta película está más que descartada la participación de Kit Harington, debido a que ya se encuentran en grabaciones, incluso se pudo ver un avance en la D23 Expo .

En las siguientes producciones de Marvel, tenemos Thor: Love and Thunder, The Eternals y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. ¿Kit Harington aparecerá en una de ellas? Aún es muy pronto para poder predecir esto, sin embargo, no es nada descabellado.

En cuanto a las series de Marvel que se estrenarán en Disney+, tenemos las siguientes confirmadas:

- THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

- WANDAVISION

- LOKI

- WHAT IF...?

- HAWKEYE

- MS. MARVEL

- MOON KNIGHT

- SHE HULK

