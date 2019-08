Dr. Stone 1x08: ¡La comida es la respuesta! Senku consigue nuevos aliados [VIDEO]

Dr. Stone, uno de los mejores animes del género shonen de la temporada, sigue sorprendiendo a sus fanáticos que siguen semana a semana sus nuevos episodios. El capítulo 8x01 ya se ha estrenado y muestra un giro interesante de la trama que pondrá a Senku en problemas.

Traer de regreso a la sociedad como la conocía no será cosa fácil. El joven científico deberá de luchar con todo lo que tiene en este nuevo mundo de piedra. Cuando creía que estaba totalmente solo, Senku descubre que existe una aldea de personas que parecen ser descendientes de una rama que no fue afectada por la petrificación, pero no han conservado ningún conocimiento sobre la ciencia.

¡Preparado para el Arco del Pueblo! pic.twitter.com/89Ua0i0bu5 — Dr. STONE (@DrStone_ES) August 15, 2019

Luego de su enfrentamiento con Chrome, Senku está decidido a hacer que la aldea se una a él para revivir a todas las personas petrificadas en el mundo, pero para esto deberá ganar la confianza de todos. Lo primero que buscan hacer es crear un antibiótico para curar a la sacerdotisa de la aldea, por lo que emprenden la búsqueda de uno de los materiales necesarios, el hierro.

Para poder usarlo, se indica que es necesario alcanzar una temperatura altísima, pero entre tan solo 4 personas no es fácil conseguir esto, es hora de reclutar más personas para el reino de la ciencia. Se encarga a la joven Suika el averiguar qué es lo que los aldeanos quieren, y así complacerlos.

Tras una pequeña investigación, se descubre que lo que más desea la gente es probar comida nueva. Con los conocimientos culinarios que tiene, Senku propone crear un nuevo tipo de comida en el mundo de piedra, buscan los ingredientes necesarios y los mezclan para dar vida a el ya conocido plato japonés, el Ramen.

Todos se muestran maravillados por esta nueva sazón que jamás habían probado, Kohaku, Chrome y Suika no dejan de comer, inmediatamente el olor empieza a atraer a todos hacía el carrito improvisado que el grupo científico ha creado ¿Cuál será el plan del protagonista?

Capítulo bastante divertido, y es que las expresiones de este anime son demasiado buenas. Siento que la obra está teniendo un desarrollo muy lento, pero estoy con muchas ganas de ver cómo continua esta científica historia. #DrSTONE #DrStone_anime pic.twitter.com/GrIeKEUNqn — Wizzy (@SempaiWizzy) August 23, 2019