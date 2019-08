Joker: actor dice que no le gustan cintas de Marvel porque son para ‘inmaduros y nerds'

El comediante Marc Maron estuvo invitado en el programa de Conan O’brien y aprovechó para hablar sobre las populares películas de superhéroes que vemos en el cine por estos días.

Si bien Maron es parte de una cinta inspirada en el villano de DC Cómics, él afirma que no está interesado en películas como “Avengers: Endgame”, largometraje que curiosamente no ha visto.

“Tengo algunos problemas con ellas, generalmente no me gustan“, dijo el actor en una reciente participación en el late show de Conan.

Sus declaraciones no han sido bien recibidas por los fanáticos en redes sociales, ya que además mencionó que “él ya es un adulto para participar en ese tipo de proyectos”.

“No quiero ser intimidado para ver esas películas. Miren, soy un adulto, no tengo siete años y creo que esas películas son para niños nerds ya mayores“, agregó. Ante la reacción de la audiencia, Maron simplemente respondió de regreso: “Oh, ¿De verdad? ¡Asuman el golpe! ¡Ustedes están a cargo de la cultura“, remarcó.

Marc Maron en el programa de Conan O’brien

En otro momento, Marc Maron también habló sobre las situaciones que se viven al querer ver otro tipo de cine que no sea el de entretenimiento en las salas de cine locales.

“No sé ustedes, pero ahora tengo que conducir a un cine más pequeño para ver una película adulta con otra gente adulta en la que todos podemos sentarnos… ¡y no entender el final!“, bromeó. “Esa parte de la experiencia en donde sales y tu estas cómo: No lo sé, ¿El tipo murió? No es claro. Esa es la clase de películas que disfruto. No voy a ser intimidado por hombres adultos nerds que me juzgan por no entender algo“, explicó.

La película “Joker” se estrena el próximo 4 de octubre en las salas de cine nacional, la crítica anticipa que es una de las mejores cintas de Joaquin Phoenix.