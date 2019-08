“Once upon a time in... the UCM”, tráiler de Endgame al estilo Quentin Tarantino [VIDEO]

Desde que se estrenó “Avengers: Endgame”, los fanáticos han empezado a hacer mil y un videos con música de animes, tráilers honestos y más. En esta oportunidad, un fanático decidió juntar a la cinta de Marvel con la última película de Quentin Tarantino.

¿De cuál estamos hablando? “Érase una vez en... Hollywood”, el noveno filme del cineasta, el cual tiene como actores Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. El tráiler, muy al estilo de los años 90′s con imágenes de los vengadores. ¿No lo crees?

ONCE UPON A TIME IN... THE MCU

El video le pertenece al usuario Mr. Krepshus, quien unió algunas de las mejores imágenes de “Avengers: Endgame”, con la música de “Once upon a time in... Hollywood”, haciendo una comparación con la novena cinta de Quentin Tarantino, la cual se acaba de estrenar hace una semana.

ÉRASE UNA VEZ EN... HOLLYWOOD

A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton tratará seguir el cambio. Junto a su doble, ambos verán como sus raíces les complican el cambio, y al mismo tiempo su relación con la actriz Sharon Tate, que fue víctima de los Manson en la matanza de 1969.

AVENGERS: ENDGAME

Los Vengadores restantes deben encontrar una manera de recuperar a sus aliados para un enfrentamiento épico con Thanos, el malvado que diezmó el planeta y el universo.

La cuarta película de los Vengadores se alzó en el primer lugar de la taquilla mundial, superando a “Avatar” de James Cameron.

¡Escúchanos en nuestro podcast Vértigo! Hablamos sobre las últimas noticias del septimo arte, así como las series más populares