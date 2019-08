“El corazón de Sergio Ramos”, mira el tráiler del documental sobre el central del Real Madrid

Si hace poco disfrutaste la bioserie de Carlos Tevez a través de Netflix, en esta oportunidad, Amazon Prime Video ha decidido competir con otro jugador. ¿De quién estamos hablando? El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos.

“El corazón de Sergio Ramos”, es el título del documental sobre la vida del central español, quien ha defendido los colores del Sevilla, Real Madrid y la Selección Española. Hace unas horas se presentó el tráiler en el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo.

TRÁILER DOCUMENTAL “EL CORAZÓN DE SERGIO RAMOS”

En este nuevo documental, que ha sido producida por Amazon Prime Video, podemos ver su vida tanto dentro del campo como fuera de esto. Veremos sus inicios en el Sevilla, sus logros en el Real Madrid e incluso en la Selección Española, donde alcanzó el máximo logro, ser campeón mundial.

El documental “El corazón de Sergio Ramos” contará con tan solo ocho episodios, los cuales se podrán ver de manera exclusiva en la plataforma de Amazon Prime Video en más de 200 países. La fecha de estreno es el próximo viernes 13 de septiembre.

La serie del capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, se une al gran catálogo que tiene Amazon sobre el deporte, como por ejemplo “Six Dreams”, “All or Nothing: Manchester City” o “Inside Borussia Dortmund”.

