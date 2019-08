One Piece manga 953 [SPOILERS]: Zoro podrá usar la espada Emma, capaz de herir a Kaido

Quedan pocos días para que se estrene el capítulo 953 del manga de One Piece, sin embargo, los spoilers ya están entre nosotros. Los avances del reciente episodio nos mostrará lo que sucederá con Zoro y una posible pelea con Kaido.

El episodio de One Piece, manga 952, nos mostró a Kawamatsu llegando al puente donde el espadachín estaba peleando con Gyukimaru, luego de ello vimos un poco de la pelea entre Kaido y Big Mom.

ONE PIECE MANGA 953 SPOILERS

Comienza con el flashback de Kawamatsu, cuando Hiyori lo dejó después de dejarle una carta. La escena cambia a Zoro persiguiendo a Gyukimaru con la sangre que dejó en el suelo, pero parece estar perdido de nuevo.

Kawamatsu está hablando con Hiyori y le está explicando sobre Ringo. Al igual que Hakumai, Ringo fue gobernado por el Clan Shimotsuki. Usualmente hay un zorro al lado de Daimyo “Shimotsuki Ushimaru”, ambos son hábiles usuarios de espada.

En Ringo, tienen la tradición de usar las espadas que los espadachines usaban cuando estaban vivos para las lápidas de sus tumbas. Incluso hay meitos entre ellos, que atraen a muchos ladrones.

Entonces Kawamatsu comienza a recordar cómo conoció a ese Koma-zorro, “Onimaru”: En aquel entonces salvó a Onimaru, que resultó gravemente herido, y le dio comida. Se revela que Onimaru había estado protegiendo las tumbas durante 5 años, luchando contra los ladrones.

Kawamatsu fue a buscar las lápidas, pero Onimaru lo detuvo y le mordió el brazo. Kawamatsu le dijo a Onimaru con lágrimas: no sé cómo explicarte esto, pero la pelea de Wano aún no ha terminado. 13 años después, los samurais se unirán y derrotarán a los Piratas de las Bestias, estas cuchillas serán útiles en ese momento. Si no puedes perdonarme, entonces toma este brazo.

Pero por alguna razón, Onimaru lo dejó ir. Después de esto, Kawamatsu se quedó allí y detuvo a todos los ladrones mientras tomaba sus armas como “Gyukimaru del Puente del Bandido”. Sin embargo, en un momento fue a Flower Capital para buscar comida y fue capturado, nunca regresó durante 13 años.

Kawamatsu regresó para tomar las cuchillas que estaban escondidas aquí. En el camino para conseguir las cuchillas, se encontraron con Zoro, quien estaba perdido Gyukimaru desapareció detrás de una puerta mientras Zoro lo perseguía.

Kawamatsu dice que esta es la entrada donde esconde las cuchillas, después de que entran, ven que alguien ha estado viviendo aquí. Gyukimaru, que se escondía en la oscuridad, se transforma en silencio y se va, ¡parece que está .......?!

Entonces Hiyori le habla a Zoro de una manera muy seria: si tu espada es realmente Shusui, devuélvela al país de Wano.

Zoro: ¡Esa es mi espada!Hiyori continúa: A cambio, te daré meito “Enma”, que fue utilizado por mi padre cuando estaba vivo. Es el legendario meito que dejó una cicatriz en Kaido, y el único que lo ha logrado. FIN.

Según los spoilers de One Piece manga 953, el espadachín Zoro tendrá un papel muy importante, pues portará la katana “Enma”, capaz de herir a Kaido.