Joker y Once upon a time: casas de apuestas las tienen como favoritos al Oscar 2020 [VIDEO]

El próximo 31 de agosto, durante la edición número 76 del Festival Internacional de Cine de Venecia, Warner Bros estrenará Joker, película sobre el enemigo de Batman y protagonizada por Joaquin Phoenix.

La cinta, que llegará a las salas de cine todavía el próximo 4 de octubre de este año, solo será expuesta a un selecto grupo de personas, pero esto no le ha sido impedimento para poder ingresar a las listas de las casas de apuestas más famosas de Estados Unidos que la dan ya acreedora de una nominación a los Premios Oscar 2020.

De acuerdo con el sitio de apuestas Oddschecker.com Joaquin Phoenix es el actor favorito entre sus usuarios. Pero él no está solo en la lista, también han sido incluidos actores de la talla de Tom Hanks, Antonio Banderas, Robert DeNiro, Leonardo DiCaprio, Christian Bale y Taron Egerton.

En cuanto al premio a Mejor Película, el drama familiar de Netflix, Marriage Story, protagonizado por Scarlett Johansson y Adam Driver, ocupa el primer lugar en las apuestas, mientras que Once Upon a Time In Hollywood de Quentin Tarantino se ubica en el segundo escalón.