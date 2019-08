Breaking Bad la película terminó de ser filmada

Los fanáticos van a enloquecer con la siguiente noticia. Si bien es cierto, no hay muchos detalles sobre la película de Breaking Bad, está más que claro que la cinta girará en torno a Jesse Pickman (Aaron Paul), luego de su escape en el final de la última temporada.

Uno de los actores de la popular serie, precisamente Saul Goodman (Bob Odenkirk), conversó con The Hollywood Reporter, donde contó varias primicias sobre la cinta de Breaking Bad.

Bob Odenkirk reveló que:

"“He escuchado un montón de cosas diferentes sobre ella, pero estoy entusiasmado con la película de Breaking Bad. No puedo esperar para verla… no sé lo que la gente sabe y no lo sé. Encuentro difícil de creer que no sepas que ya fue filmada.

Lo hicieron. ¿Sabes lo que quiero decir? ¡¿Cómo eso es un secreto?! Pero lo es. Han hecho un increíble trabajo en mantenerlo como un secreto“.

La cinta de Breaking Bad tiene como título clave Greenberg y fue filmada en secreto en el estadio de Nueva México, al igual que la serie original. En esta producción se encuentra involucrada la plataforma de streaming Netflix.

