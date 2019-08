¡Lo quiere en el UCM! Jeremy Renner pide de vuelta a Spider-Man

Luego de que se informara la ruptura entre Sony y Disney, la noticia de que el héroe Spider-Man dejará el Universo Cinematográfico Marvel (UCM) ha dejado molestia y desacuerdo entre los fanáticos que por años siguieron al arácnido.

Pero a esto se le suman muchas celebridades que no dejaron por desapercibido la tragedia, tal es el caso del actor que interpreta a Hawkeye, Jeremy Renner, quien no soportó la idea de no ver al trepamuros en otras películas y le pidió a Sony que devuelva al héroe.

Renner publicó a través de su cuenta de Instagram, que regresen al icónico personaje, “Queremos a Spider-Man de regreso a Stan Lee y Marvel”, en la que etiquetó a las dos cuentas esperando conseguir una respuesta.

Por otra parte, los usuarios se unieron y empezaron a culpa a Sony por considerarlo responsable de lo sucedido, utilizando el hashtag #BoycottSony. Cabe recordar que ya se habría programado dos películas de Spider-Man con el director Jon Watt y el actor Tom Holland, pero ahora estarían fuera del UCM.