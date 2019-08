¿Night Monkey la película? Fans piden a Marvel que haga su propia cinta de Spider-Man

Tras la ruptura entre Marvel Studios y Sony Pictures, los fans se han quedado tristes porque Spider-Man no volverá a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Con esta noticia, el héroe arácnido tendrá su propio universo junto a Venom.

Sin embargo, los fanáticos no se han quedado de brazos cruzados. A través de las redes sociales, han hecho sentir su malestar, con sentidos mensajes hacia Marvel y/o Sony. De todas las publicaciones, hay una que sobresale y llama más la atención: la cinta del Night Monkey.

Los fanáticos del héroe arácnido le han pedido a Marvel Studios que realicen su propia película de Night Monkey. ¿Quién es exactamente este personaje? El propio Spider-Man usando un traje de sigilo en Spider-Man: Far From Home, precisamente en su viaje de paseo a Europa.

El traje de Night Monkey fue hecho por Nick Fury y la gente de SHIELD, se lo tuvo que poner para que la gente no sepa que era Spider-Man por lo que su amigo, Ned, tuvo que inventarse un nuevo y carismático nombre. Ahora, con la salida del arácnido del UCM, los fans piden que hagan su propia versión del araña.

Ahora que Spider-Man ha dejado el universo creado por Marvel Studios, la Fase 4 solo tiene los siguientes títulos en proyección:

- Black Widow (1 de mayo 2020)

- The Falcon & The Winter Soldier (otoño 2020)

- The Eternals (6 de noviembre 2020)

- Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings (12 de febrero 2021)

- WandaVision (primavera 2021)

- Loki (primavera 2021)

- Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 de mayo 2021)

- What If (verano 2021)

- Hawkeye (otoño 2021)

- Thor: Love & Thunder (5 de noviembre 2021)

