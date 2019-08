Spider-Man: fanáticos de Marvel crean evento en Facebook para asediar Sony

Olvídate de asaltar el Área 51. Con la reciente noticia que Marvel Studios ya no producirá más películas de Spider-Man, los fanáticos del ‘Trepamuros’ han ideado un plan para llevar regresar al personaje al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM): Boicotear Sony Pictures.

Por tal motivo, en Facebook se ha creado el evento,' Storm Sony And Bring Spider-Man Home To The MCU'. El evento, programado para el 31 de octubre, tiene como plan “asaltar a Sony Pictures en solidaridad con Spider-Man y llevarlo a casa”.

A pesar que por el momento cuenta con solo 41 asistentes y 54 interesados, se cree que el número crecerá conforme pasen las horas.

Spider-Man: fans decepcionados y molestos por la salida del personaje del UCM

Luego de que se anunciara el fin del acuerdo entre Marvel Studios y Sony Pictures, la noticia de que Kevin Feige no producirá más películas de Spider-Man, enfureció a los fanáticos que por muchos años han seguido al querido personaje.

Se conoce hasta el momento sobre un desacuerdo luego de que Disney obtenga una ganancia del 50% en las siguientes cintas del arácnido, lo cual no fue del agrado de los directivos de Sony Pictures después que Spider-Man: Far From Home, la segunda película del trepamuros realizada con Marvel Studios, se convirtiera en la cinta más taquillera de Sony.

Los seguidores de Spider-Man han bombardeado las redes sociales con peculiares memes y videos por la nefasta noticia.

Literalmente todos cuándo leímos que van a sacar a tom holland como SpiderMan del UCM

pic.twitter.com/AKX4aD3Zs8 — Mani,, (@Universemani_) August 20, 2019