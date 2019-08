Live action de One Piece será escrito por guionista de series de Marvel

¿El live action se encuentra en buenas manos? Al parecer, será así. Hace algún tiempo se supo que uno de los mangas más populares y exitosos de Japón y el resto del mundo tendrá su propia película con actores de carne y hueso. ¿De cuál estamos hablando? One Piece.

La obra de Eiichiro Oda estará a cargo de Matt Owens, quien se encargará de realizar el guión del live action. Si pensabas que sería un fracaso, así como fue Dragon Ball, entonces estás equivocado.

¿Te suena Matt Owens? Te contamos que el guionista a trabajado con Marvel en las series Luke Cage, The Defenders y Agents of S.H.I.E.L.D, series que han recibido entre buenas y malas críticas, por lo que el live action de One Piece.

Esto se dio a conocer en el número 34 de la revista Weekly Shonen Jum, donde el mismo Owens reveló lo que significa para él esta adaptación.

“One Piece es absolutamente mi historia favorita en toda mi vida. Es mi más grande honor tener la confianza de Oda-sensei, Shueisha, y todos en Tomorrow Studios para ser encargado a este gran papel de adaptar esta magnífica y emocionante aventura a live-action.

Quiero mostrar mi gran pasión y hacer una historia que sea fiel y emocionante, y que satisfaga a fans de mucho tiempo y que también atraiga nuevos fans”.

ONE PIECE MANGA 952 ONLINE

El episodio empieza con Zoro arrinconando a Kyukimaru en el puente Oihagi. El espadachín desea recuperar su katana robada. Este explica que la “shuusui” era un tesoro robado del País de Wano. En ese momento, aparece Kawamatsu.

Regresando a la isla Onigashima, Kaido y Big Mom se siguen enfrentando mientras que Queen y sus subordinados se encuentran escondidos. El general del Yonkou habla que quiere ir a la Prisión para “ver si las cosas estaban bien”, sin embargo, se llega a comunicar con los guardias, quienes le dicen que capturaron a Luffy y los rehenes.

En la Mina de los Prisioneros, gracias a la habilidad de Otama pudieron controlar al elefante guardián. Por otro lado, el viejo Hyogoro recibe la visita de cuatro líderes de los Yakuza de cada ciudad, quienes le dicen que reunirán a cada rebelde escondido en el país.

En Kuri, Kin’emon descubre que Shutenmaru había robado los planos de la residencia de Wano y se sorprende al saber que Luffytaro consiguió 3500 aliados en la prisión. Lo único malo es que no tienen tantas armas para todos, por lo que se dirige al pueblo Amigasa para establecer su base.

Regresando a Ringo, Kawamatsu y Hiyori se encuentran conversando, pues él la crío desde pequeña. Mientras pasa esto, aparecen algunos seguidores de Kaido y le disparan a Kyukimaru, quien empieza a correr hacia el otro lado dejando a Zoro junto a los demás.