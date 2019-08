Animador oficial de My Hero Academia lanza libro de arte con escenas nunca antes vistas [FOTOS]

El conocido animador y diseñador de personajes de My Hero Academia, de 51 años, Yoshihiko Umakoshi, lanzará “Animation Key Frame Arts of Yoshihiko Umakoshi vol.2”, su segundo libro clave de colección de dibujos de animación y costará alrededor de 3.240 yenes, casi 31 dólares estadounidense.

La obra se estrenará el 10 de septiembre de 2019, la primera versión se lanzó el año pasado y fue bien recibido por los fans que deseaban ver su estilo de dibujo.

El segundo libro de 328 páginas incluye sus dibujos de animación clave de:

“Animation Key Frame Arts of Yoshihiko Umakoshi vol.2” (328 páginas / 10 de septiembre de 2019)

“My Hero Academia” capítulo 23″Shoto Todoroki: Origen” (junio 3, 2017)

“HeartCatch Precure” su propia selección de toda la serie (febrero de 2011 – enero de 2012)

“Mushi-Shi -Next Passage-” de los 15 episodios (2014)

Three “Mushi-Shi Tokubetsu-he” episodios (2014-2015)

“Ojamajo Doremi Dokka~n!”

“HeartCatch PreCure”

My Hero Academia

“Mushi-Shi”

Primer libro: “Animation Key Frame Arts of Yoshihiko Umakoshi vol.1” (327 pages/September 13, 2018)