Youtube Originals: Cobra Kai, Impulse y Groom se podrán ver gratis desde septiembre [VIDEO]

Para todos aquellos que deseaban poder tener acceso a las series, películas y más contenido especial de Youtube Originals, podrán conseguirlo a partir del 24 de septiembre.

Y la plataforma no será exclusiva solo para los suscriptores Premium, sin embargo, estos último contarán con algunas ventajas en comparación de la versión gratuita con el sistema basado en anuncios.

Cobra Kai - tráiler

Uno de ellos será poder ver contenido extra como cortes del director y escenas adicionales de las series y películas, poder descargar el contenido para verlo offline y lo mejor, ver todo el contenido en el mismo día de su estreno, lo cual no será posible para los miembros que no estén registrados en el servicio Premium, que lo verán semana a semana.

Entre los contenidos que se podrán disfrutar luego del 24, será: Cobra Kai, Impulse, Groom, Mind Field y Liza on Demand, sin embargo, producciones como BTS: Burn the Stage, Fight of the Living Dead y Idolish 7, todavía seguirán en el servicio con paga. Pero no deja de ser un gran comienzo para aquellos que quieran disfrutar del servicio de Youtube.

Impulse - Teaser tráiler