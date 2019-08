¡Fuera del UCM! Marvel y Sony rompen su acuerdo y no habrán más películas de Spider-Man

No va más. Marvel Studios y Sony Pictures han puesto punto final a su acuerdo. Según informó el portal Dealine, Kevin Feige no seguirá produciendo más películas de Spider-Man.

Se supo que el enfrentamiento se debe a una reescritura del acuerdo, que indica que Disney obtenga una ganancia del 50% en las próximas películas de Spider-Man.

Esta nueva cláusula no ha sido del agrado para los directivos de Sony Pictures, después que Spider-Man: Far From Home, la segunda película del trepamuros realizada con Marvel Studios, se convirtiera en la cinta más taquillera de Sony.

Disney-Sony Standoff Ends Marvel Studios & Kevin Feige’s Involvement In ‘Spider-Man’ https://t.co/edEDsO8EjP — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 20, 2019

La compañía no quiere perder dinero, ya que Spider-Man es su mayor franquicia y solo propusieron quedarse con el trato actual, donde dice que Marvel recibirá un 5% de las ganancias por cada primer dolar recaudado en la boletería.

El reporte de la web también indica que Kevin Feige no está contento con la noticia, ya que el arácnido es uno de los ejes principales del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

“Feige ama a Spider-Man, el que es probablemente el mayor superhéroe en el canon de Marvel. Él habría continuado si Disney y Sony hubiesen alcanzado un nuevo trato“, explican.

Aún no existen detalles sobre la ruptura del acuerdo, pero es muy probable que las dos películas de Spider-Man que tenía planeado Marvel Studios en la Fase 4 y 5 sean canceladas.