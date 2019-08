Joker: ¿Más macabro que nunca? sale a la luz nuevo material de la película [VIDEO]

A pocas semanas del estreno de Joker, protagonizada por el célebre Joaquin Phoenix, el actor dio una entrevista para la revista Total Film sobre la nueva película que además acaba de lanzar tres nuevas y exclusivas imágenes sobre la cinta.

Como es bien sabido según el tráiler y materiales extras, se puede ver a Arthur Fleck, un comediante que por motivos aún desconocidos dará vida al Joker, pero el detalle de su cambio no estará del todo claro en el film.

Joker - Tráiler en español

“Sentí que (los responsables de la película) no estaban siendo didácticos y no te estaban guiando hacia una forma particular de ver la película, y diciendo: ‘Esta es la causa'”, explicó Phoenix. “Soy reacio a dar forma al modo en que la gente ve esta película. Realmente no hay una forma correcta de ver esta película”.

“Parte de lo que es tan fascinante sobre el Joker es que no existe el origen específico. No hay un catalizador específico. Por lo tanto, como espectadores, nos permite proyectar nuestras propias ideas de descontento o lo que sentimos sobre el personaje”, añadió el actor. “Entonces sí, creo que hay muchas cosas que son relevantes. Espero que la gente explore esas cosas y hable de ellas. Es una forma segura de hacerlo. Pero también siento que no es solo eso”.

Con anterioridad se habría presumido que Joker tomaría parte del contexto social y político de lo que se vive hoy en día, por lo que el director Todd Phillips no desmintió, pero aseguró que será más sutil y que no está destinada a ser política, sino que debe ser provocativa”.

“Creo que habrá algunos jóvenes de 21 años que irán a verla y pensarán que es una versión de una historia de Joker”, mencionó Phillips. “Y eso también está bien. No quiero definirlo como esta película de mensaje, porque no lo es. Pero definitivamente lo es, de la misma manera que The Dark Knight no era una película de mensajes, pero definitivamente era una especie de comentario terrorista posterior al 11 de septiembre”.