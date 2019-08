Joker: película del villano podría tener una secuela

Los fanáticos del Príncipe Payaso del Crimen están emocionados por Joker, la nueva película que mostrará el origen del mayor némesis de Batman,

Joker está dirigida por Todd Phillips (The Hangover 's) y fue el director quien planteó la idea de una posible secuela de la esperada película de DC Comics.

Esta declaración la dio en una entrevista con Total Film Magazine, donde Phillips declaró que estaría dispuesto a regresar para una secuela bajo una condición clara: Joaquin Phoenix tendría que estar dispuesto a volver al papel.

“Una cosa que te diré: haría cualquier cosa con Joaquin, cualquier día de la semana. No hay nadie como él. Si él está dispuesto a hacerlo, (la secuela), si a la gente le gusta esta película y Warner se nos acerca y dice: '¿Sabes qué? Ustedes pudieran pensar en algo ... 'Bueno, tengo la sensación de que él y yo podríamos pensar en algo muy bueno”, dijo el director.

Sinopsis de Joker

La película se centra en el icónico archienemigo y es una historia original e independiente que no se había visto antes en la pantalla grande. La exploración de Phillips de Arthur Fleck (Phoenix), un hombre que la sociedad no tiene en cuenta, no es solo un estudio de carácter valiente, sino también una historia de advertencia más amplia.

Tráiler de Joker