It: capítulo 2: protagonista reveló que nuevas escenas le provocaron pesadillas [VIDEO]

El final de la película de terror “It” llega a las salas peruanas el próximo 5 de septiembre, y los actores y director, Andy Muschietti, han comenzado a hablar con la prensa sobre lo que tendrán que esperar los fans en esta entrega.

En ese sentido, James Mcavoy conversó con la revista Entertainment Weekly y reveló una divertida anécdota sobre los días previos a iniciar la grabación oficial.

McAvoy mencionó a la publicación que leyó por primera vez “It” de Stephen King cuando tenía 15 años, pero recientemente lo volvió a hacer y las cosas no salieron como él hubiera querido. De acuerdo al intérprete, cuando era niño el libro no le causó ningún tipo de miedo o pesadillas, pero ahora a sus 40 años, la historia lo atrapó tanto que le ocasionó más de una mala noche.

“Cuando releí “It”, ahora ya como adulto para la película, tuve pesadillas sobre Pennywise de una manera que nunca había tenido cuando era menor. Hay escenas que a esta edad ya puedes entender a la perfección”, explicó.

Ambientada 27 años después de la primera parte, It 2 sigue a los miembros del Club de los perdedores ya adultos, que volverán a hacer frente al terrorífico Pennywise, papel que recae una vez más en Bill Skarsgård.

It: capítulo 2: tráiler oficial

En esta ocasión las nuevas versiones de los protagonistas están interpretadas por James McAvoy (Bill Denbrough), Jessica Chastain (Beverly Marsh), Bill Hader (Richie Tozier), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon), Jay Ryan (Ben Hanscom), James Ransone (Eddie Kaspbrak) y Andy Bean (Stanley Uris).