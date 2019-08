El anime de culto Fullmetal Alchemist Brotherhood será transmitida hoy en canal peruano [VIDEO]

¡Lo que tanto estaban esperando! Los hermanos Elric llegan a la televisión peruana hoy martes 20 de agosto, luego que el canal Willax Televisión anunciara que transmitiría el anime Fullmetal Alchemist: Brotherhood, que es considerada como la adaptación más fiel al manga. Lo mejor de todo es que se transmitirá por 1 hora completa.

La historia creada por Hiromu Arakawa, se centra en dos hermanos que usan la alquimia para poder revivir a su madre, sin tomar en cuenta las consecuencias que trae poner en práctica sus habilidades en este caso que es considerado como tabú. Ahora tendrán que pasar una serie de eventos para poder recuperar sus cuerpos perdidos a causa de usar la transmutación humana.

Hubo otra animación creada con anterioridad llamada Fullmetal Alchemist, sin embargo, no seguía el manga en su totalidad por lo que muchos fanáticos que sabían la historia original no se sintieron satisfechos con el final del anime, aun así no dejó de ser muy popular y muestra otras facetas de los personajes que no se pudieron apreciar en la segunda versión.

La serie se estrenará hoy 20 de agosto a las 8:00 p.m. por Willax Televisión y es imposible perderse esta gran obra que es considerada como uno de los mejores animes en su categoría. La animación cuenta con 64 capítulos y fue lanzada por primera vez en abril de 2009.