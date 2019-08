Shokugeki no Soma: revelan que banda interpretará ending de cuarta temporada

Shokugeki no Soma es uno de los anime y manga del género shonen/ecchi que se ha ganado un lugar especial en la revista Weekly Shonen Jump, posicionándose en el top 10, compitiendo con grandes franquicias como One Piece, My Hero Academia y Kimetsu no Yaiba.

El éxito de su historia es tal, que se ha anunciado para octubre el estreno de la cuarta temporada que llevará por título ‘Shokugeki no Soma: shin no sara’. La novedad de este nuevo lanzamiento es el ost, se cambiará tanto el opening como el ending y ya se ha revelado quien estará a cargo de poner el toque musical a este nuevo arco.

En la última edición de la revista Shonen Jump se ha dado a conocer que será la banda nano.RIPE que estará a cargo de interpretar el tema de cierre para el anime; la nueva canción lleva por título “Emblem”.

Como se recuerda, la conocida banda ha interpretado anteriormente otros temas para este anime, entre ellos uno de los openings más recordado, ‘Kyokyo Jitsujitsu’, además de haber colaborado con otras franquicias.

Shokugeki no Soma es un manga y anime creado por Yuto Tsukuda e ilustrado por Shun Saeki. Se empezó a publicar en la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha desde el año 2012 y ha acumulado hasta la fecha 26 volúmenes de manga y 3 temporadas adaptadas a la animación.

La historia nos habla de Yukihira Soma, un joven chef que trabaja junto con su padre en un restaurante familiar, el protagonista aspira a ser lo suficientemente bueno como para superar a su padre y hacerse cargo del negocio familiar. Pero al terminar la secundaria su padre cierra el lugar y le dice que debe de inscribirse en una academia reconocida para chefs, en donde para poder ascender entre los mejores se enfrentan compitiendo con sus dotes culinarios.