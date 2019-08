Once Upon a Time: exdiscípulo de Bruce Lee llama racista a Tarantino por cómo retrató a actor

El miembro del Salón de la Fama de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, no está muy contento con la forma en que la leyenda de las artes marciales Bruce Lee fue representado en la última película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood.

Desde una columna publicada en The Hollywood Reporter el fin de semana, Abdul-Jabbar compartió sus críticas sobre la forma en que Tarantino retrató a Lee y lo calificó de “descuidado” y “racista”.

El seis veces campeón del título de la NBA conoció a Lee por primera vez mientras estudiaba artes marciales en la UCLA. Abdul-Jabbar entrenó con el actor e incluso apareció en la película Game of Death donde tuvieron un legendario combate.

“Tarantino tiene el derecho artístico de retratar a Bruce como quiera, pero hacerlo de una manera tan descuidada y de alguna forma racista es un error. Él es uno de mis cineastas favoritos, pero no puede hacer esto. Ha logrado que las escenas donde vemos a ‘Bruce Lee’ sean tan decepcionantes”, compartió.

Tráiler de Once Upon a Time in Hollywood

Pero, ¿qué no le gustó a Kareem Abdul-Jabbar? Todo indica que la escena donde Cliff Booth, Brad Pitt, se molesta por la fanfarronería de Bruce Lee, quien está diciendo que podría vencer al boxeador Muhammad Ali. Ante sus palabras Booth responde que no. El pleito verbal termina en un duelo destinado a tener tres rounds, pero es detenido antes de que se pueda declarar a un ganador, aunque es obvio que Booth llevaba ventaja.

Once Upon a Time in Hollywood ya se encuentra en la cartelera peruana.