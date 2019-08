He-Man: Netflix anuncia nuevo anime ‘Masters of the Universe: Revelation’

Allá por los años 80, hubo un anime que llamó la atención de miles de fanáticos quienes se quedaban pegados al televisor para ver las aventuras de un hombre en un reino de fantasía, quien gracias a una espada mágica, obtenía maravillosos poderes que lo ayudaban a combatir el mal.

He-Man, el anime que se volvió famoso en los 80 y que motivó a que se creara una popular serie de figuras de acción. Ahora, casi 35 años después, se ha anunciado que su serie animada volverá gracias a Netfix.

El gigante del servicio de streaming ha confirmado que se llevará a cabo un nuevo proyecto de animación para He-Man, continuando con la historia donde se quedó, allá por el año 1985. ¿Qué novedades traerá este nuevo lanzamiento?

De la mano del cineasta Kevin Smith, la nueva serie tendrá por nombre ‘Masters of the Universe: Revelation’. Así se dio a conocer a través de un comunicado que fue publicado a través de la cuenta oficial de Facebook de la marca.

El póster que se puede apreciar en el comunicado, fue hecho por Netflix, quienes también han comentado que se contará con el apoyo del escritor Carnival Row Marc. También se ha hecho público el agradecimiento por parte del director, quien dice lo siguiente.

“Estoy eternamente agradecido con Mattel TV y Netflix por confiarme no solo los secretos de Grayskull, sino también todo su universo. ¡En Revelation, retomamos justo donde lo dejó la serie clásica para contar una historia épica de lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor! ¡Esta es la historia de Masters of the Universe que siempre quisiste ver de niño!”