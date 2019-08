Quentin Tarantino: Desde Pulp Ficton hasta Once Upon Time, conoce aquí todas sus películas

Once upon Time in Hollywood (Érase una vez en... Hollywood) acaba de aterrizar en las salas nacionales. La novela película de Quentin Tarantino ha llegado para el deleite de sus amantes y detractores. La polémica está servida.

Con Érase una vez en... Hollywood, Tarantino viaja hasta la era dorada de las producciones cinematográficas, donde muestra su más grande reparto laboral, homenajes por doquier, canciones inolvidables, frases lapidarias y más. Sin embargo, salta la pregunta, ¿es el mejor trabajo de su carrera como director?

En más de una oportunidad Quentin Tarantino reveló que, tras realizar 10 películas, dejaría de ser director, por lo que en esta nota repasaremos las nueve cintas que ha realizado, desde la más antigua hasta la actual, Érase una vez en... Hollywood.

Reservoir Dogs (1992)

Reparto: Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi, Michael Madsen

Seis criminales profesionales son contratados para robar en un almacén de diamantes, pero la policía aparece inesperadamente en el momento del atraco. Algunos miembros de la banda mueren en el enfrentamiento y otros logran huir, reagrupándose en un almacén y dispuestos a descubrir quién los delató.

Pulp Fiction (1994)

Reparto: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Ving Rhames, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María de Medeiros, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken

La vida de un boxeador, dos sicarios, la esposa de un gánster y dos bandidos se entrelaza en una historia de violencia y redención.

Jackie Brown (1997)

Reparto: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton

Una azafata es acusada de traficar drogar y de lavar dinero, pero para evitar ir a prisión colabora con la policía para atrapar a su proveedor.

Kil Bill Vol. I y II (2003 - 2004)

Reparto: Uma Thurman, David Carradine, Lucy Liu, Vivica A. Fox, Chia Hui Liu, Michael Madsen, Daryl Hannah

Una asesina despierta de un coma y, tras descubrir que el hijo que llevaba en el vientre ya no está, decide salir a buscar a los criminales que la traicionaron.

Death Proof (2007)

Reparto: Kurt Russell, Rosario Dawson, Vanessa Ferlito, Zoe Bell, Sydney Tamiia Poitier, Rose McGowan, Tracie Thoms, Mary Elizabeth Winstead

Un veterano doble (Kurt Russell) cinematográfico usa su automóvil para acechar y matar a jóvenes mujeres confiadas en el sur de Estados Unidos.

Bastardos sin Gloria (2009)

Reparto: Brad Pitt, Christoph Waltz, Mélanie Laurent, Diane Kruger, Michael Fassbender, Daniel Brühl, Eli Roth

Es el primer año de la ocupación alemana de Francia. El oficial aliado, teniente Aldo Raine, ensambla un equipo de soldados judíos para cometer actos violentos en contra de los nazis, incluyendo la toma de cabelleras. Él y sus hombres unen fuerzas con Bridget von Hammersmark, una actriz alemana y agente encubierto, para derrocar a los líderes del Tercer Reich. Sus destinos convergen con la dueña de teatro Shosanna Dreyfus, quien busca vengar la ejecución de su familia.

DJango sin cadenas (2012)

Reparto: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington, Samuel L. Jackson, Don Johnson

Un exesclavo une fuerzas con un cazador de recompensas alemán que lo liberó y lo ayuda a buscar a los criminales más buscados del sur de los Estados Unidos, con la esperanza de reencontrarse con su esposa.

Los 8 más odiados (2015)

Reparto: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Tim Roth, Demian Bichir, Michael Madsen, Bruce Dern

Wyoming, poco después de acabar la Guerra Civil estadounidense. Un cazarrecompensas, su preso, otro cazarrecompensas y un supuesto sheriff quedan atrapados junto a cuatro desconocidos en una fonda durante una tormenta de nieve. Entre los ocho individuos hay viejas cuentas pendientes que saldar, y probablemente cuando pase la tormenta no todos saldrán con vida del edificio.

Érase una vez en... Hollywood (2019)

Reparto: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Bruce Dern, Timothy Olyphant

A finales de los 60, Hollywood empieza a cambiar y el actor Rick Dalton tratará seguir el cambio. Junto a su doble, ambos verán como sus raíces les complican el cambio, y al mismo tiempo su relación con la actriz Sharon Tate, que fue víctima de los Manson en la matanza de 1969.