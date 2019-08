Alisha Boe: “Jessica está atravesando un proceso de renacer”

Por: Jannina Eyzaguirre V.

El próximo 23 de agosto, Netflix estrenará la tercera temporada de la serie ‘13 Reasons Why’, que esta vez dará un sorpresivo giro en la historia a partir del asesinato de Bryce Walker. La República conversó vía telefónica con la actriz Alisha Boe, quien interpreta a Jessica, la adolescente que tras la terrible experiencia de haber sido violentada tomará un nuevo impulso y se convertirá en la líder y voz de las víctimas como ella.

¿Qué es lo que más destacas de esta tercera temporada de ‘13 Reasons Why’, ya a puertas del estreno?

-Me gusta la inspiración para la creación del personaje de Bryce Walker, que en esta temporada lo veremos desde otro ángulo, desde el punto de vista de la construcción del personaje. Lo humanizamos un poco más y veremos el por qué él es como es. Personalmente, yo no creo que las personas nacen malvadas, creo que se vuelven así (por influyentes sociales). Eso, creo, que es lo que más destacó en esta nueva temporada.

Además sabemos que Jessica se convierte en una líder, en una mujer empoderada. ¿Cómo la percibes tú? ¿Es así?

-En la temporada pasada vimos la transición de Jessica de víctima a sobreviviente y en esta nueva entrega utilizará toda esa fuerza, todo ese poder para seguir adelante. Encuentra una razón de vida y de lucha. Decidirá que a pesar de que vivió un momento muy difícil, esto no puede definir y arruinar toda su vida. Ella es muy joven y le queda mucho por vivir, por eso hará todo lo posible por convertirse en un ‘rol model’ para inspirar a las otras personas que probablemente sufrieron situaciones similares. A esta nueva Jessica la veremos luchando por justicia, además de activista, para poder sentirse productiva y demostrar que hay una vida ‘luego de’.

¿Crees que Jessica ha podido superar el trauma de la violación o que todavía está en ese proceso?

-A pesar de que no creo que alguien se pueda recuperar en su totalidad de un hecho como este, Jessica está atravesando un proceso de ‘renacer’. La hemos visto cambiar desde el hecho de sentirse culpable (en la primera temporada) hasta decidir vivir su vida y tomar fuerzas de la desgracia para poder ser una fuente de ayuda a otras personas.

Como Alisha, ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que han atravesado por una situación como la de tu personaje?

-Principalmente que busquen hablar con alguien, expresar lo que sienten, jamás reprimirse. Sé que puede ser difícil, pueden llegar a sentir vergüenza, culpa, pero en el momento que se dialoga con un profesional, verán que todo mejora. Si sienten que no tienen alrededor ninguna persona en quién confiar, hay muchas páginas certificadas online que disponen de una línea de ayuda y que pueden contactar de manera gratuita.

En una entrevista comentaste que mucha gente se ha acercado a ti para decirte que tu personaje ‘salvó sus vidas’ ¿Cómo te sientes respecto a eso? ¿Es fácil o muy pesado cargar con tremenda responsabilidad?

-Me di cuenta de esto, cuando algunos fans me comentaron que luego de ver la serie se sintieron identificados con las problemáticas, y esto fue lo que los impulsó a hablar y buscar ayuda profesional. Es extraño, pero más que mi personaje se trata de una serie estudiada, hay un staff de especialistas detrás de cada problemática viendo la mejor manera de comunicar el objetivo.

En este contexto, ¿también te han contactado padres de familia?

- Sí. Me gusta cuando padres también me comentan que hacen que sus hijos vean con ellos (la serie) como parte de una cultura educativa de prevención para poder iniciar el diálogo y una relación de confianza. En realidad también es un poco raro (risas), pues soy igual de joven, pero es una sensación muy bonita que va más allá del reconocimiento o no de tu trabajo, sino de saber que aportas un granito de arena que puede llegar a salvar vidas.

Ciertamente ‘13 Reasons Why’ ha sido un éxito, sin embargo, también ha sido criticada y calificada de hacer apología al suicidio adolescente. ¿Cómo has enfrentado las críticas? ¿Te han afectado?

-‘13 Reasons Why’ es una serie distinta y así como me preparé para lo que le iba a pasar (en la narrativa) a mi personaje, también sabía que iba a ser una serie muy comentada tanto negativa como positivamente. Pero trato de enfocarme en las buenas cosas que la serie está logrando y mientras haya llegado a una persona o logrado cambiar la vida de alguien (que haya encontrado la fuerza para no callarlo y pedir ayuda), todo vale la pena.