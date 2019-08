Marvel: ¡Increíble! resumen la Saga del Infinito en menos de dos minutos [VIDEO]

La ‘Saga del Infinito’ de Marvel Studios abarcó diez años y 23 películas, algo que todos los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) saben.

Sin embargo, alguien tuvo la paciencia de condensar todas las producciones en un supercorte que dura 93 segundos.

Algo que ha sido alabado en redes sociales, ya que funciona increíblemente bien. El video llega por cortesía del youtuber MaxMcEvan y presenta fragmentos de la mayoría de las películas de Marvel Studios hasta la fecha, con la excepción de Spider-Man: Far From Home.

A continuación te presentamos este resumen que ha sido elogiado en distintas redes sociales, ya que muestra las escenas más icónicas de la ‘Saga del Infinito’.

La Saga del Infinito resumida en menos de dos minutos

Avengers vs X-Men llegaría para la Fase 6 del UCM

Tras concluir el acuerdo entre Disney y Fox, los personajes de esta última compañía finalmente han cambiado de dueño. Los 4 Fantásticos, los X-Men, Deadpool y más se unirán a los Vengadores en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Para ser más exactos, llegarían en la Fase 5 para adelante.

El mundo de los Vengadores se encuentra en pausa, sin embargo, eso no es un impedimento para el presidente de Marvel, Kevin Feige, quien ya se encuentra desarrollando la historia de los demás personajes.

Ahora último, se han revelado informaciones sobre una película más que esperada por todos los fanáticos de los cómics y mundo de superhéroes. Según fuentes cercanas a We Got This Covered, la película Avengers vs. X-Men se encuentra en “proyecto” y será parte de la Fase 6 o posterior.

La última información sobre el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) es que en primer lugar llegarían Los 4 Fantásticos y, tras esto, los X-Men. Sin embargo, primero se formará el nuevo grupo de los Vengadores, quienes harían su aparición en la Fase 5.

El grupo de los Nuevos Vengadores estaría conformado por Black Panther, Spider-Man, Blade, Shang-Chi, Scarlett Witch, Mighty Thor, Captain Marvel, etc. y estarían llegando en mayo de 2024 según Charles Murphy, personaje que ha revelado información en anteriores oportunidades.

