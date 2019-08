John Wick 3: ¿fan de Keanu Reeves? se venderán artículos usados por el actor en cinta [VIDEO]

El éxito de taquilla John Wick: Capítulo 3: Parabellum será lanzado digitalmente en las próximas semanas y, para celebrarlo, todo indica que su productora Summit Entertainment se está asociando con Prop Store, con sede en el Reino Unido, para subastar accesorios y disfraces de la película.

De acuerdo a las redes sociales de la empresa, los artículos seleccionados no solo corresponderán a la tercera parte, sino también a John Wick: Capítulo 2.

Si bien por el momento no hay un catálogo oficial, se espera que algunos de los artículos en venta se relacionen a trajes usados ​​por los protagonistas de la película Keanu Reeves y Halle Berry.

A pesar de ser una temporada llena de éxitos de taquilla como Avengers: Endgame y El rey león, John Wick 3 tiene una taquilla bastante considerable, con $ 321.16 millones en todo el mundo. Su total mundial ($ 170.54 millones a nivel nacional) es el mayor ingreso hasta la fecha en la franquicia. Solo la parte 2 recaudó $ 171.5 millones a nivel mundial.

“La primera cinta fue difícil porque no entendimos lo que queríamos hacer”, dijo Chad Stahelski, director de la cinta. “En la número 2, tuvimos que mapear un mundo entero en el que no habíamos pensado antes. En cuanto a Parabellum expandimos este universo y le dimos a los fans algo creativo y no solo más grande y fresco", agregó.