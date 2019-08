¡Inaudito! “The Boys” se encuentra disponible en una conocida página para adultos

¿Has escuchado “The Boys”? La serie que se ha convertido en la más vista de Amazon Prime está en boca de todo el mundo. Incluso se ha convertido en la mejor valorada en la historia de IMDb. Si es que aún no la has visto, no desesperes, aquí te contamos que podrás encontrarla en una página para adultos.

“The Boys” es la adaptación del extravagante y violento cómic de Garth Ennis y Darick Robertson. Se estrenó el pasado 26 de Julio a través de Amazon Prime y no tardó en conquistar a los fanáticos. La serie tiene contenido explícito, violencia, sexo perverso y una percepción ambigua del bien y el mal.

La primera temporada ya ha culminado y no pasó mucho para que Amazon Prime confirme la segunda, incluso ya han empezado las grabaciones, subiendo imágenes sangrientas. Ahora bien, a pesar que la primera entrega concluyó, hay mucha gente que no ha visto la serie.

Si bien puedes encontrar “The Boys” en diversas plataformas ilegales y legales en Internet, te contamos que la serie completa se encuentra disponible en la página para adultos, Xvideos. La imagen fue compartida en el Facebook de Fandom Comix.

Evan Goldberg y Seth Rogen, productores de “The Boys” hablaron sobre la segunda temporada, revelando que Amazon les otorgó más recursos para mantener el éxito de la primera entrega. A diferencia de esta, contará con mucha más sangre, violencia y nuevos personajes que se sumarán al proyecto.

