Quentin Tarantino: conoce “My Best Frien’s Birthday”, la cinta perdida del director de cine [VIDEO]

A diferencia de lo que la mayoría de fanáticos creen, no fue ‘Reservoir Dogs’ la primera película del famoso director Quentin Tarantino. Lo que muy pocos conocen es que en el año 1987, se llevó a cabo la grabación de ‘My Best Frien’s Birthday’, una película cómica que el mismísimo cineasta terminaría protagonizando. Sin duda alguna un material que solo los más conocedores recuerdan.

El motivo por el cual esta película se terminó perdiendo en el tiempo, es porque gran parte del material del largometraje lamentablemente se perdió en un incendio hace ya muchos años. Sin embargo, una buena parte pudo ser recuperada pese al paso del tiempo y deja ver un poco de como fueron los inicios de uno de los grandes del cine.

Esta película estuvo co-escrita, co-producida, dirigida, editada e incluso protagonizada por Tarantino. La historia nos habla de un hombre que de manera insistente trata de sorprender a su amigo en su cumpleaños. Esta es una comedia en blanco y negro que fue rodada en formato 16mm, cuando trabajaba en Video Archives, en Manhatan.

Pese a que gran parte del material audiovisual se terminó perdiendo en el incendio sucedido durante la etapa de post-producción, se lograron recuperar 38 minutos de la cinta original que debía durar en un inicio 70 minutos.

Aunque no tiene la mejor calidad del mundo, este extracto que se logró salvar ha sido mostrado en diversos festivales de cine luego de que Tarantino se volviera famoso.

Mira aquí los restos de la primera película de Quentin Tarantino